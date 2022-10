Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aos 51 anos de idade, ele trabalhou a vida toda como mecânico e chegou a passar fome. Agora, Carl Allamby é doutor! Ele realizou o sonho de se tornar médico em Ohio, nos Estados Unidos.

“(Meus pais) sempre nos ensinaram o valor de trabalhar duro pelo que queríamos e nunca desistir de seus sonhos, não importa o quão improvável seja”, disse Carl. “Mais importante, eles nos ensinaram a tratar as pessoas de forma justa, com dignidade e respeito”.

E a história de superação dele tem sido inspiração para muita gente que desacreditara dos próprios sonhos.

Dificuldades

Carl e família cresceram em East Cleveland em meio a muitas dificuldades. Ele contou que muitas vezes lutava para atender às necessidades básicas e até mesmo, para conseguir comida.

“Ao longo de cinco anos ou mais, participei de aulas de fim de semana, à noite ou de manhã cedo, em pré-medicina e outros estudos universitários enquanto gerenciava minha oficina para fazer a transição de minha carreira”, contou.

Sonho no modo espera

Mesmo diante das dificuldades e na luta para sobreviver, ele lembra que sempre teve o desejo de se tornar médico. Mas, com as circunstâncias de uma vida difícil, ele teve que percorrer um caminho mais longo e colocar o sonho em “modo espera.”

Então, já aprendendo a trabalhar com reparos de carros, aos 19 anos ele abriu sua própria oficina. A profissão de mecânico, por muitos anos, foi sua principal fonte de renda.

Medicina

Até que, em 2006, Carl se matriculou na faculdade aos 34 anos, no Ursuline College em Pepper Pike, Ohio. Originalmente, seu plano era buscar um diploma de negócios para que de mecânico, se tornasse um grande empreendedor.

No entanto, um requisito do curso de biologia acabou sendo muito mais do que uma aula – foi um empurrão em direção ao seu sonho de infância.

“Foi apenas magnético”, disse Carl. “Acho que foi na primeira hora de aula que eu disse a mim mesmo: ‘Uau, é isso. Eu preciso ir para medicina”.

Após anos “namorando” o curso de medicina por meio de cursos extracurriculares, em 2015 ele se matriculou na faculdade de medicina da Northeast Ohio Medical University.

Dr. Carl

Carl se formou na faculdade de medicina aos 47 anos – e iniciou sua residência em medicina de emergência em 2019 na The Cleveland Clinic em Akron.

Recentemente, ele começou seu primeiro trabalho como médico assistente – o termo para descrever os médicos depois de concluir todo o treinamento – no Hospital Hillcrest da Cleveland Clinic em Mayfield Heights, Ohio.

Agora a vida dele é cuidar de pessoas!

Incrível!