A Editora da Universidade Estadual do Norte do Paraná publicou a obra “Pesquisa em Educação Básica e Formação Docente: Fundamentos e Procedimentos Metodológicos”. O livro foi organizado pelos professores George Francisco Santiago Martin e Vanessa Campos Mariano Ruckstadter.

A coletânea tem origem nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por um grupo de docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional em Educação Básica (PPEd), da UENP. “Trata-se de uma discussão para aqueles que iniciam no universo da pesquisa acadêmica sistematizada, motivada, sobretudo, por atividades, debates e discussões realizados em três disciplinas obrigatórias que centralmente discutem a pesquisa, tanto em seus métodos e técnicas, quanto em seus fundamentos epistemológicos: Pesquisa em Educação para a Educação Básica, Oficina de Produtos Educacionais I e Oficina de Produtos Educacionais II”, explicam os organizadores.

A reflexão sistematizada sobre a Educação Básica baliza o trabalho e a formação interdisciplinar do mestrando do PPEd, tanto ao contemplar os aspectos históricos e filosóficos da educação quanto as práticas educativas e as políticas e gestão da educação. Nesse sentido, esta coletânea é marcada pela necessidade relatada por esses primeiros discentes que compuseram o grupo das primeiras turmas, mas que já sinalizam e dão indicativos de algumas necessidades de (re) aproximação com a academia, com a pesquisa sistematizada e seus métodos e técnicas.

O principal objetivo da obra é subsidiar as discussões realizadas com profissionais que, muitas vezes, retornam à universidade após alguns anos de atuação, e que buscam atualização e qualificação também em relação aos debates travados e consagrados na área no que se refere à sistematização de estudos e proposição de projetos de pesquisa e de intervenção. “Entendemos que esta obra pode dar aporte a outros profissionais da área de Educação, em formação inicial ou continuada, que decidem iniciar/retomar suas atividades de pesquisa de forma sistematizada em cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu”, destacam os organizadores.

Segundo a diretora de produção da Editora UENP, professora Annecy Tojeiro Giordani, “trata-se do primeiro e-book de uma série de seis que serão publicados em 2023 pela Editora UENP, fruto de pesquisas desenvolvidas por docentes e alunos de programas de pós-graduação stricto sensu da nossa universidade”.

Acesse o e-book “Pesquisa em Educação Básica e Formação Docente: Fundamentos e Procedimentos Metodológicos”