O Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), popularmente conhecido como ‘Enem dos Concursos’ teve a data de aplicação das provas alterada. Os exames serão realizados em 18 de agosto. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na manhã desta quinta-feira (23).

Anteriormente, as avaliações iriam acontecer no dia 05 de maio, mas foram adiadas devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado em 7 de agosto.

Enem dos Concursos: cartão de confirmação

O documento ficará disponível na Área do Candidato, na mesma página onde fez a inscrição (clique aqui). É preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O cartão tem informações como número da inscrição, horários das provas e se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado.