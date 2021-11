Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao todo, 134.605 candidatos devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (21), em quase 200 municípios do Paraná, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Brasil, são 3,1 milhões estudantes em mais de 1,7 mil cidades.

Somente em Curitiba, são 27.912 candidatos. Para atender essa demanda, a Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar as linhas que passam pelos locais de prova. Você pode conferir os nomes e horários clicando aqui.

As provas deste ano poderão ser feitas no formato impresso ou digital, tendo em vista a pandemia de Covid-19. No Paraná, 129.828 optaram pela modalidade impressa. Outros 4.777 estão inscritos na versão digital, com aplicação em apenas seis municípios do estado: Apucarana (73), Cascavel (364), Curitiba (3.041), Francisco Beltrão (87), Londrina (869) e Maringá (343).

No primeiro dia do Enem, os candidatos responderão a questões objetivas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Não é permitido entrar após o fechamento. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h.

Por causa da pandemia, será obrigatório o uso de máscara durante toda a prova. Participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

Além da máscara, é necessário levar documento de identificação original, com foto. Não são aceitos documentos digitais. Entre as identificações aceitas estão a Carteira de Identidade, a CNH, o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.

Outro item obrigatório é a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É recomendado ainda que os participantes levem lanche e água, já que a prova tem uma duração longa.