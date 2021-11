Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Entre fevereiro e maio do próximo ano, alunos de escolas estaduais paulistas poderão participar de campeonatos de Free Fire, Fifa, Just Dance e Skydome. Os torneios fazem parte do GameSP, um pacote de investimentos no valor de R$ 20 milhões para o setor de e-Sports, anunciado nessa quarta (17/11) pelo estado de São Paulo.

O governo ainda promete uma Escola Técnica Estadual (Etec) focada em cursos relacionados ao mundo dos games, a linhas de crédito para pequenos empresários da área se profissionalizarem e a editais para fomento cultural do setor.

Leia a reportagem completa no Metrópoles