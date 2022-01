Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O fim das férias e o retorno ao ano letivo presencial após praticamente dois anos de distanciamento social pode deixar pais e responsáveis em dúvida sobre os limites de peso das mochilas escolares das crianças.

É comum que a lista de materiais solicitados ultrapassem os limites de carga que uma criança pode carregar.

De acordo com o médico ortopedista em coluna, Dr. Antônio Krieger, nesta época do ano os pais devem ficar atentos para evitar que o excesso de peso possa interferir na postura, no desenvolvimento da coluna, e até mesmo, para evitar dor nas costas das crianças.

“Existem critérios que devemos cuidar para proteger a coluna das nossas crianças. Elas não devem erguer carga acima de 10% do próprio peso. Uma criança de 20 quilos poderia erguer na mochila somente 2 quilos”, explica

O ortopedista também lembra que é importante calcular o peso da própria mochila. Isso porque muitas delas têm armação e sozinhas já ultrapassariam os limites da criança.

Mochilas de rodinhas

Uma das alternativas para não sobrecarregar a coluna são as mochilas com rodinhas. Outra opção é avaliar as possibilidades de diminuir os livros e materiais que não precisam ser levados diariamente para a escola.