Nesta segunda-feira (14) o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) abrirá as inscrições para o processo seletivo do programa de financiamento de 2025. Para os estudantes interessados, a inscrição pode ser realizada até as 23h59 do dia 18 de julho através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A inscrição é gratuita e o Fies fornecerá 112.168 vagas.

Focado em promover a inclusão de estudantes do Brasil, o programa combinará 67.301 vagas no primeiro semestre e 44.867 na segunda metade do ano para instituições de educação superior privadas, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Os prazos estão indicados em edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 9 de julho. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Requisitos para inscrições do Fies:

Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010;

Ter conquistado média aritmética das notas, nas cinco provas do exame, igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação;

Não ter participado no referido exame como treineiro;

Ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025).

Modalidade Fies Social

O programa reúne 50% das vagas para o Fies Social, nova modalidade lançada em 2024. Para participar do processo, os candidatos precisam contar com uma inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 759.

Modalidade lançada pelo MEC, o Fies Social fornecerá um financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela instituição de ensino superior, além de garantir cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Inscrições acontecem até dia 18 de julho (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O edital dos classificados será organizado e ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Candidatos que não terminaram o ensino superior e/ou não foram favorecidos pelo financiamento estudantil serão priorizados na classificação do Fies.

É proibida a adesão de um novo financiamento do Fies a candidatos que não tenham quitado o financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educacional, ou que se encontrem em período de utilização do financiamento estudantil.

O programa conta com uma chamada única e lista de espera. Os nomes dos pré-selecionados na chamada única serão anunciados no dia 29 de julho. Os aprovados deverão acessar o Fies Seleção para comprovar as informações e finalizar sua inscrição do dia 30 de julho a 1º de agosto.

Já os inscritos que não forem pré-selecionados entrarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, conforme a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera acontecerá entre os dias 5 de agosto e 19 de setembro.

Lista de espera acontecerá a partir do dia 15 de agosto (Foto: Ilustração/Pixabay)

Datas importantes para inscrições do Fies 2025:

Inscrição: entre o dia 14 e 18 de julho às 23h59;

Resultado da pré-seleção: 29 de julho;

Complementação da inscrição: 30 de julho a 1º de agosto;

Pré-seleção da lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro.

“Todos os inscritos e aqueles que venham a ser pré-selecionados devem ficar atentos aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital para não perderem as oportunidades de ocupar as vagas ofertadas nesta edição do Fies”, alerta o MEC.

*Com supervisão de Daniela Borsuk