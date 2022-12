Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que notícia boa! Lembra do gari cego que chorou ao trancar a faculdade por falta de dinheiro para pagar as mensalidades? O Rogério Gomes, de 41 anos, finamente voltou a estudar no curso de Pedagogia, graça à ajuda que recebeu de internautas na campanha do Só Vaquinha Boa.

Ele contou a boa nova todo animado e mandou um vídeo pra gente! (assista abaixo) “Eu não vou desistir do meu sonho e agradeço demais a todos pelo apoio. Eu vivi e senti a falta que faz um professor de Braille nas escolas e quero mudar isso”, disse o gari em entrevista ao Só Notícia Boa.

Morador de Goiânia e cego desde a infância devido a um glaucoma, Rogério sonha em ser professor de braile e história para levar educação e acessibilidade a pessoas como ele.

Sonho

Rogério trabalha na Companhia de Urbanização do Município de Goiânia na parte de jardinagem e com o salário de gari, sustenta a casa com a esposa e dois filhos pequenos.

“Quando eu fui lá e tranquei, voltei chorando. É meu sonho, chorei porque não queria trancar. Eu pegava a minha ‘bengalinha’ e andava 1 km para chegar a faculdade. Jantava rapidinho e já ia estudar”, contou Rogério ao SNB.

Ele revelou ainda que, após a faculdade, vai lutar para fazer a pós-graduação.

Retorno às aulas

Quando soubemos da história de luta desse brasileiro, abrimos uma vaquinha no Só Vaquinha Boa para que o Rogério conseguisse pagar mensalidades da faculdade. E deu certo!

Com o apoio de internautas, foram arrecadados R$ 10.593,59. Com esse valor, Rogério já garantiu o pagamento das próximas mensalidades e comprou também os livros de estudo.

“Obrigado a vocês que me ajudaram a continuar com o meu sonho de me formar e ser professor”, agradeceu o Rogério todo emocionado.

Nós é que agradecemos pelo seu exemplo, Rogério, de persistir sempre e nunca desistir!

Veja o agradecimento dele a todos que ajudaram: