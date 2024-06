A Universidade Estadual do Norte do Paraná, através da Pró-reitoria de Graduação, convoca os candidatos relacionados no edital para matrícula em décima chamada da Lista de Espera do SiSU (11ª Chamada). A matrícula online deve ser realizada até o dia 14 de junho.

Confira o edital AQUI. Os candidatos convocados devem realizar todas as etapas obrigatórias para a matrícula, obedecendo ao cronograma disposto no edital. A convocação para matrícula assegura apensas o direito à vaga, estando a matrícula condicionada à comprovação de atendimentos dos requisitos legais e regulamentares pertinentes. Etapas obrigatórias para a matrícula (11ª Chamada):

1. Matrícula online: até 14 de junho

2. Publicação de Edital de Cronograma e Ensalamento para Comissão de Heteroidentificação (candidatos Cota Sociorracial) e Comissão PcD (Cota PcD): a partir de 17 de junho.