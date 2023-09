Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de cinco anos viajando 100 quilômetros por dia, esse idoso de 75 anos concluiu a faculdade de zootecnia e mostrou para o mundo que a idade não limita ninguém. Na cerimônia de colação de grau, três gerações completas da família aplaudiram a conquista. A mulher, os três filhos e uma das netas.

O produtor rural José Soares Costa mora em Batalha, 185 km de Maceió (Alagoas), e todos os dias fazia o trajeto para estudar em Santana do Ipanema, na Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).

O idoso chegou a abdicar da formatura online em 2020 devido à pandemia. O motivo? O sonho de colar grau com direito a beca e capelo! “Eu nasci e cresci no campo, meu pai foi agricultor e foi agropecuarista. Trabalhei a vida toda na zona rural. Era um sonho da minha vida [me formar], que realizei agora”. Parabéns Seu José, o senhor é um exemplo de vida!

Perseverança

O talento para agropecuária foi herdado do pai, um agricultor.

Não foi fácil, mas desistir também nunca foi uma opção. Os 100 km deslocados diariamente, agora se transformam em orgulho e conhecimento.

José começou a estudar zootecnia em 2013, depois de se aposentar como vacinador animal da Secretaria de Agricultura de Alagoas.

Em 2018 o idoso já havia concluído todas as disciplinas e começou a se dedicar ao TCC, o qual estudou a melhoria de alimentação de vacas-leiteiras.

Durante o curso, um aluno exemplar. Era ele que fazia contato com fazendeiros da região, ajudando amigos com aulas práticas e estágios.

Pandemia

Um dos momentos mais tensos foi a pandemia. Com o TCC pronto em 2020, havia chegado a hora de se formar.

Mas depois de uma trajetória tão linda, ela não poderia acabar com uma colação online. Era preciso estar próximo dos amigos e professoras na coroação final.

O idoso que concluiu a faculdade de zootecnia pensou em desistir, mas mudou de ideia depois do apoio das amizades.

“Eu quis esperar para fazer presencial, com todo mundo junto”, disse.

Colação

E depois de 5 anos, finalmente o momento chegou.

Junto com José Soares outros 13 alunos foram diplomados nas áreas de zootecnia e ciências biológicas.

Mas não teve jeito, a estrela da noite era José. Para a esposa Maria, o produtor rural é vitorioso.

“Só a gente sabe o que ele passou para conseguir chegar até aqui”, disse.

Vestido com uma beca verde, cor do curso, José exibia com muito orgulho o diploma de zootecnista.

E ele deixou um aviso: quer ajudar a comunidade! “Se tiver uma oportunidade para contribuir nessa área, eu estou pronto”.

Agora, com os 100 km deixados para trás, ficam as lembranças de quem persiste sempre alcança.

Honrando o legado de seu pai, seu José entrou na UNEAL com um sonho e só saiu de lá com ele realizado.