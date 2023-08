Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após prometer aos filhos, um idoso aos 79 anos se forma através do programa EJA (Educação de Jovens e Adultos) e mantém firme na determinação: “Não vou morrer analfabeto”. Assim, Cláudio Jacir dos Reis concluiu os estudos numa escola pública de Vila Branca, região de Gravataí (RS) a 30 quilômetros de Porto Alegre (RS).

A cerimônia de formatura foi marcada pela emoção dos 156 alunos adultos e das famílias. O EJA foi oferecido em sete colégios públicos da região de Gravataí incluindo a de Vila Branca onde Seu Cláudio estudou, a Escola Municipal Vânia Abilio dos Santos.

“É uma oportunidade que muitos jovens não aproveitam, mas deveriam”, ensinou o idoso, que já se matriculou no EJA do Ensino Médio. “Não vou parar de estudar”, afirmou.

Determinação e garra

Determinação e garra marcaram o início dos estudos do EJA de Seu Cláudio que foi categórico com os filhos: “Eu não vou morrer analfabeto”.

Promessa feita e cumprida. Na formatura, muita emoção e mais determinação do idoso de 79 anos.

A garra de Seu Cláudio ganhou ainda mais força com a fala da secretária de Educação do município de Gravataí durante a formatura dos alunos do EJA.

A secretária da Educação de Gravataí, Aurelise Braun, destacou a conquista individual de cada formando.

“Este momento de celebração é muito importante pois simboliza o fim de um ciclo e motiva os estudantes a continuarem seus estudos”, incentivou ela.

Segundo a secretária, o momento é de orgulho e comemoração. “É necessário valorizar o esforço desses alunos, que por algum motivo não conseguiram concluir seus estudos no modelo regular, e que agora têm essa importante conquista para se orgulhar e celebrar”, afirmou.

11 milhões na condição de analfabetos

Há pelo menos 11 milhões de jovens e adultos acima dos 15 anos que são apontados como pessoas que não têm pleno conhecimento da leitura e da escrita no país, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A condição de analfabeto incomoda os adultos. Muitos tentam disfarçar, fingindo que sabem ler e escrever, outros conseguem apenas escrever o próprio nome e alguns conseguem fazer contas.

Com a EJA, o objetivo é dar plenas condições para esses jovens e adultos.

Como funciona o EJA

O EJA também é conhecido como supletivo e tem em duas modalidades: presencial e EAD (ensino a distância). O programa se divide em Ensino Fundamental e Ensino Médico.

No Fundamental, o aluno faz do 1.º ao 9.º ano em cerca de 2 anos. No Médio, apenas estudantes acima dos 18 anos devem se matricular. O período também é de aproximadamente 2 anos. Ambos têm aulas à noite.

As matérias que fazem parte da EJA estão de acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que define os conteúdos necessários para que os alunos possam se desenvolver na educação básica, são:

Ensino Fundamental — Geografia, História, Educação Física, Artes, Inglês, Matemática, Ciências e Língua Portuguesa.

Ensino Médio — Física, Química, Matemática, Biologia, Educação Física, Artes, Inglês, Língua Portuguesa, Geografia, História, Filosofia e Sociologia.