A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, no último ano, diversos investimentos em ativos e serviços de Tecnologia da Informação. De acordo com relatório apresentado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, o total investido na área foi de R$ 892 mil, aplicados de julho de 2022 a setembro de 2023.

Os investimentos, que vão desde recursos humanos à compra de insumos, softwares, entre outros, visam à melhoria da infraestrutura e do desenvolvimento das atividades de rotina de toda a UENP. “Com estes recursos, que têm sido aplicados desde o início da gestão, foi possível melhorar a infraestrutura dos setores da Reitoria e dos campi da UENP, de forma a beneficiar, além das atividades administrativas, o desenvolvimento das atividades do dia a dia dos nossos estudantes”, disse o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini.

Segundo o coordenador do NTI, Anderson Tunes Fonseca, um dos serviços possibilitados por meio dos investimentos foi a adesão à Rede Nacional de Pesquisa. “Esta adesão possibilitou que a UENP ofertasse à comunidade acadêmica serviços como WebConferência, acesso a periódicos da CAPES, o certificado pessoal para realização de assinatura eletrônica para servidores e docentes, além de serviços como EduPlay, que inclui conteúdos audiovisuais para ensino e pesquisa”, explica.

No relatório apresentado pelo NTI, o Sistema Unificado de Administração Pública, que é o sistema institucional da UENP, também foi um dos serviços aprimorados. “O SUAP passou por atualizações que possibilitaram a melhoria de diversos serviços internos da Universidade dentro do sistema que vão, inclusive, facilitar o atendimento de outros setores que ainda não o utilizam. Um exemplo é o setor de Recursos Humanos, que agora conta com a gestão de pessoas integrada ao SUAP”, completa Anderson. Para 2024, é previsto, ainda, o suporte para setores das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e Cultura, de forma a aprimorar as atividades relacionadas à pesquisa e à extensão.

Outro investimento realizado foi o aprimoramento do contrato com a empresa fornecedora de internet, que possibilitou melhorias na conectividade dos links de dados da UENP. O NTI também viabilizou a aquisição de softwares de aplicação para os setores da Reitoria, entre eles, a PROPG e a Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Institucional, com o objetivo de aperfeiçoar o desenvolvimento dos trabalhos que já são realizados na Universidade.

Durante a gestão, a equipe do Núcleo passou por mudanças em sua estrutura e no quadro funcional, conforme explica o coordenador do setor. “A Reitoria da UENP contratou cinco novos técnicos e dois estagiários para suporte e desenvolvimento. Os técnicos estão atuando em atividades de desenvolvimento, de infraestrutura e também em atividades de TI nas Pró-Reitorias de Recursos Humanos e de Graduação. Assim, no aspecto organizacional, o setor se tornou mais focado no atendimento técnico aos demais setores e à comunidade acadêmica”, acrescenta.

“O NTI tem como foco principal a manutenção do nível de qualidade de serviço compatível com as necessidades presentes e futuras da UENP e tem buscado atingir esta meta através de todas estas realizações citadas, além da implementação de uma filosofia de trabalho voltada para as necessidades dos usuários”, finaliza Anderson.

NTI – UENP

O Núcleo de Tecnologia da Informação da UENP é responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar projetos e atividades relacionadas a investimentos, desenvolvimento, manutenção e segurança da informação no âmbito da Universidade. O setor fica lotado na Reitoria da UENP, em Jacarezinho.