A 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná começou neste sábado (8) e, mesmo antes da abertura, já tinha muita emoção e conquistas de medalhas. A competição é organizada pelo governo por meio da Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Federação do Desporto Universitário e a prefeitura de Apucarana.

Enquanto ainda são decididos os confrontos da fase de grupos das modalidades coletivas, as individuais já estão a todo vapor. Foram disputados judô, atletismo, acadêmico, badminton, taekwondo, natação, tênis de mesa e xadrez.

Após os jogos, foi realizada a abertura oficial do evento, no espaço cultural Cine Teatro Fênix. A cerimônia de abertura contou com as considerações do diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos, e do diretor de esportes da SEES, Cristiano Barros Homem d’El Rei. Estiveram presentes representando o município de Apucarana o prefeito Junior da Femac e o secretário de esportes Tom Barros.

ACADÊMICO– Um dos destaques no cronograma dos Jogos Universitários foi, em mais uma edição, a modalidade “acadêmico”, que nada mais é que uma competição de artigos científicos com temática esportiva, apresentados por alunos-atletas da área de educação física.

A banca de avaliação dos trabalhos acadêmicos foi composta por Gustavo Brandão, presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF), pelo professor doutor Dartagnan Guedes, vice-presidente do CREF, pelo professor Guilherme Gaspari, 2º vice-presidente do CREF, e pelo professor Robson Desidera, do Núcleo de Educação de Arapongas.

Foram apresentados 10 trabalhos acadêmicos ao longo do dia, sendo 6 na categoria femimino e 4 na masculino. Ao fim das apresentações, a banca definiu um ranking dos trabalhos para definir os medalhistas.

Classificação final:

Feminino:

Joana Emanuelle de Amorim – INTEGRADO

Marina Dal Piva – UNICESUMAR

Evelin Radke – UNIOESTE

Masculino:

Bernardo Balbinot Vieira – UNIOESTE

Luiz Guilherme de Oliveira – UEPG

Luan Matheus de Oliveira – UNIFATEB

Luiz Guilherme, da UEPG, ficou com o segundo lugar com seu artigo “Relação de variáveis fisiológicas com o desempenho em diferentes momentos da corrida de 1500 metros em corredores recreacionais”. Segundo ele, foi a quinta vez que apresentou artigo para bancas em geral, mas nenhuma anterior havia feito considerações nesse nível.

Em uma competição de jogos universitários, foi a primeira vez: “Eu tenho experiência com competições, me preocupo apenas em competir comigo mesmo e ter uma performance melhor que a anterior. Acredito que tanto fisicamente quanto academicamente, a preocupação com a competição é um fator prejudicial”, conclui.

Para o professor doutor Dartagnan Guedes, a competição é uma iniciativa extraordinária da Secretaria de Estado do Esporte, e ele espera ainda maior participação nos próximos anos. “É uma ótima oportunidade para ver como está o nível de estudo da educação física no Paraná e trocar informações com colegas, é bastante interessante para o crescimento acadêmico do estado”.

O presidente do CREF, Gustavo Brandão, afirma que é uma modalidade que estimula o conhecimento e a parte científica dos universitários. “Quando a gente vê 11 trabalhos em um nível tão bom, nos faz acreditar que ano que vem serão ainda melhores – em quantidade e empenho dos estudantes. Os jogos melhoram um pouco a cada ano, adicionando novas modalidades e difundindo o esporte no estado, que é o objetivo principal”, complementa.

TAEKWONDO– O primeiro medalhista da fase final dos Jogos Universitários do Paraná foi conhecido na manhã deste sábado (7), no Ginásio do Sesc. Bruno Henrique Mota, da Unioeste de Cascavel, garantiu sua medalha de ouro no taekwondo.

Bruno voltou a competir depois de um ano longe dos tatames, desde que começou o curso de fisioterapia. “Eu estou voltando agora, depois de um ano e pra mim a sensação é de como nunca tivesse competido antes”, comenta.

Bruno já competiu no Brasileiro e também na Copa do Brasil, onde foi campeão em 2019. “A sensação é muito boa de voltar e ganhar”, completa.

NATAÇÃO– A modalidade de natação dos JUPS está acontecendo na piscina do Complexo Esportivo José Antônio Basso, o Lagoão. No total, são 201 atletas inscritos, sendo 89 na categoria feminina e 112 na masculina.

Durante os dois dias de competição, devem ser disputadas 40 provas de revezamento, livre, peito, borboleta, medley e costas. No sábado, foram realizadas 28 provas, e no domingo, será executada a etapa com as provas complementares.

XADREZ– A disputa do xadrez relâmpago foi realizada neste sábado, dia 8, e definiu seus campeões. Representando a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a acadêmica Fabiana Tonse Maciel, 18 anos, fez sua primeira participação nos JUPS e já faturou a medalha de ouro na modalidade relâmpago. “Estou muito feliz com essa conquista, é uma sensação única”, comemorou a estudante de Educação Física.

No masculino, o acadêmico da Unicesumar de Maringá, Lucas de Souza Mileski foi campeão. “Foi uma disputa acirrada, mas consegui vencer as primeiras rodadas e depois administrei a vantagem”, explica o estudante que joga xadrez há mais de 15 anos.

TÊNIS DE MESA– A disputa do tênis de mesa reuniu grandes talentos da modalidade que executaram jogadas espetaculares e jogos muitos disputados. No geral, a Universidade Federal do Paraná de Curitiba ficou com a primeira colocação no feminino e no masculino, a Universidade estadual de Maringá garantiu o título.

BADMINTON– No badminton, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), de Cascavel, foi absoluta no feminino. As atletas ficaram com as quatro primeiras colocações na competição simples, além de garantir o ouro e a prata na disputa por duplas. A equipe do oeste paranaense é composta por Júlia Maria Seehagen, Thaiz Cristina Gempia, Júlia Luiza Berger e Kimberly Reis. No total foram dois ouros, duas pratas e um bronze. As disputas aconteceram no Ginásio de Esportes do Colégio Platão.

Confira os resultados do JUPS ou baixe o aplicativo Paraná Esporte, disponível na App Store e no Google Play.