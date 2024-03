Depois de 7 anos, esse jovem foi o 1° da família a se formar em medicina. Durante o percurso ele enfrentou vários desafios, mas a palavra desistir nunca entrou no dicionário da vida dele.

Glauber Lima mora no Rio de Janeiro e sua história de superação começou em 2017, quando ele decidiu que mudaria de vida: se tornaria o primeiro médico da família.

Sem condições financeiras para uma faculdade particular, ele sabia que precisava passar em uma universidade pública. Como tinha dificuldades de estudar em casa por conta do calor, ele ia para um shopping próximo. Agora, formado, ele relembra e agradece: “Bom família é isso, formamos mais um médico preto e pobre nesse mundo, é uma vitória que não é só minha, mas de toda nossa comunidade”, comemorou o rapaz nas redes.

Estudos no shopping

Depois que mirou o objetivo, ele começou a trabalhar para atingi-lo.

E o primeiro desafio a ser superado era o de onde estudar. “Além do calor muito forte, a casa era muito pequena, tinha apenas um quarto para toda família, e eu quase nunca conseguia me concentrar”, contou.

Foi então que ele teve uma ideia, ir para a praça de alimentação de um shopping que ficava perto de casa para estudar.

“Era o local perfeito: vazio, sem barulho, mesa confortável, ar condicionado, banheiro. Só faltava uma coisa: comida”, lembrou.

Pedia copo de refrigerante

Quando a fome vinha, era preciso contornar o problema.

Ele fica esperando alguém terminar de comer no Burguer King para pedir o copo de refrigerante e usar como refil.

“E ali eu ficava, 4-5 horas, estudando e bebendo Pepsi. foi assim o ano todo. O Burger King foi o meu primeiro patrocinador (mesmo que sem intenção)”, brincou Glauber.

Ele ainda conta um caso de sua segunda patrocinadora, uma senhora que trabalhava limpando as mesas do shopping.

“Lembro que certo dia, assim que entrei no shopping, uma daquelas funcionários que trabalham limpando as mesas e recolhendo os pratos chegou bem perto de mim e me entregou um copo do Burger King: ‘aqui, menino, separei para você e já lavei. Vai lá estudar!”, disse.

Aprovação em universidade pública

E depois de um ano, todo dia com a mesma rotina, o sonho de Glauber foi realizado.

Em 2018 ele foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

“Agora, 7 anos depois, posso dizer que em 8 dias vou realizar o meu grande sonho”, disse ele próximo a se formar.

A formatura: ele venceu!

E Bruno se formou em um momento emocionante. Toda sua família estava presente, e durante a colação, ele relembrou todos os desafios que foi deixando pelo caminho.

“Mas o melhor momento é quando você tem o seu nome chamado lá na frente para receber seu diploma na frente dos familiares. Foi exatamente nesse momento que comecei a me lembrar de toda minha trajetória difícil, mas vitoriosa”.

No vídeo que ele mesmo fez para documentar o momento, Bruno relembrou o dia da matrícula, os inúmeros trens lotados para ir para a faculdade, das noites sem dormir e de pessoas maravilhosas que passaram pelo seu caminho.

Quando foi chamado a frente, Glauber foi de cabeça erguida buscar o diploma. Ele sabe que venceu!

“Agradeço imensamente o carinho e reconhecimento de cada um e a gente se encontra por aí nos consultórios médicos da vida”, finalizou.

Volta ao shopping

Depois de 7 anos, Glauber voltou ao shopping onde iniciou os estudos.

“Voltei e comecei a relembrar de todas as histórias que passei exatamente nessa mesa que estou sentado agora”, disse ele em uma foto, com um prato de comida na frente.

O sonho daquele menino, que tanto superou, havia se realizado.