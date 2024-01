Passar no vestibular pode ser difícil para alguns, mas não para o mini gênio João Pedro Araújo. Com apenas 10 anos, ele acaba de conseguir a segunda aprovação em uma universidade. Garoto brilhante!

O menino prodígio, conhecido nas redes sociais como JP das Galáxias, já tinha sido aprovado em Administração no ano passado, na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Agora, passou para o curso de Física na Universidade Estadual do Ceará (Uece), mas não vai fazer a graduação. Ele já avisou: quer mesmo é ser engenheiro aeroespacial.

Não vai fazer o curso

O morador do Ceará comemorou a aprovação, mas disse que pretende continuar no 7º ano, série que estuda, normalmente.

A ideia é usar a pontuação como experiência.

Com mais de 18 mil seguidores, o garoto compartilha na internet dicas de estudo e até mesmo dá aulas.

Também quer ser professor

“Amo matemática, física, robótica e etc”, diz João Pedro em um vídeo de apresentação no Instagram.

É que além de engenheiro, ele também que ser professor de física e matemática nas melhores universidades do mundo.

E ele tem caminhado pra isso! O pequeno é acompanhado por especialistas e já estuda conteúdos universitários. Realizar esses sonhos vai ser moleza!

Embaixador do MCTI

JP já esteve no programa do Luciano Huck no quadro “Pequenos Gênios”.

Na ocasião, o garoto fez uma operação de integrais, cálculo I, quando o apresentador brincou que era incapaz de ajudar a filha Eva a estudar matemática, e o menino reagiu: “Eu ajudo”.

O garoto também é embaixador mirim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Nas redes sociais ele comemorou o resultado: