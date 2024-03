No Mês da Mulher, um dado do Ganhando o Mundo chama a atenção para o futuro das mulheres no Paraná. O programa da Secretaria da Educação (Seed-PR) já mandou 1.240 alunos da rede estadual a outros países, com 781 meninas explorando diferentes viagens, o que representa 62% do total. Entre os mil novos integrantes das viagens de 2024, 623 são meninas, o que também representa 62%. São realidades transformadas e que inspiram a luta por maior equidade de gênero no mercado de trabalho do futuro.

Quando embarcou para o Canadá em janeiro deste ano, Giulia Carolina Lopes, 15 anos, levou na bagagem sonhos, determinação, vontade de aprender e um “friozinho na barriga”. Natural de Toledo, na região Oeste, a aluna do 2° ano do ensino médio do Colégio Estadual Dario Veloso é uma das estudantes do sexo feminino atualmente no programa.

A quase 9 mil quilômetros do bairro Pancera, onde fica sua casa, a jovem já se adaptou à nova rotina em Newfoundland (Oeste do país), seu novo endereço, onde foi recebida com zelo por sua host family (família hospedeira).

Matriculada no Carbonear Collegiate, tradicional instituição de ensino na região, ela frequenta o curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil. Giulia tem aulas de Inglês, Matemática, Ciências, Ciências Sociais e Educação Física. Além disso, a escola oferece aulas preparatórias de orientação de carreiras, nas quais os alunos fazem os primeiros contatos com componentes técnicos nas áreas de Direito, Tecnologia, Marketing, Business, dentre outros. Na escola, a jovem também tem contato com estudantes de outros países, como Tailândia, Alemanha e Turquia.

“Para me integrar, tive que superar a insegurança inicial que a barreira do idioma impõe. Os outros intercambistas entendem bem essa realidade e, no começo, foi mais fácil interagir com eles. Mas os canadenses são muito receptivos e na convivência com eles percebo que meu inglês está mais fluente e natural”, afirma.

Com mais três meses de intercâmbio pela frente, a ele diz lidar bem com a saudade da família e reconhece que o incentivo dos professores e, principalmente da mãe, Eliane, é essencial para impulsionar ainda mais a busca pelos seus sonhos. “Lembro da minha mãe todos os dias. É por causa dela que tive coragem de vir pra cá e é, também por incentivo dela, que desejo seguir carreira em Medicina. O Ganhando o Mundo certamente vai colaborar para isso, abrindo oportunidades que somente os cidadãos internacionais têm no mercado de trabalho”, afirma.

EXEMPLO DA HOST MOM – Rafaela Siminato, 15 anos, também de Toledo, é aluna no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Há três meses em Townsville, cidade na Costa Nordeste da Austrália, localizada no estado de Queensland, a aluna afirma já sentir-se em casa.

Cursando seis disciplinas no Pimlico State Highschool, renomada instituição com excelência em programas de estudos globais, música e artes, a estudante já nota a diferença da “Rafaela de antes e depois”. “Me percebo mais autônoma, mais capaz e fluente no idioma. A convivência com estudantes de diversos pontos do planeta, o contato com disciplinas diferentes das do Brasil e a possibilidade de conhecer um dos países mais lindos do mundo expandiu minha noção de mundo”, compartilha.

Para ela, o intercâmbio representa um divisor de águas. “No contexto social, nascer mulher já pressupõe inúmeros desafios diários. Para aquelas que têm a oportunidade de estudar em um país estrangeiro, lições valiosas e o aprendizado constante mostram que somos capazes de enfrentar e vencer situações ainda mais complexas do que as que estamos acostumadas. Independência, autoconfiança e resiliência vêm junto com essas conquistas, ninguém tira de nós”, finaliza.

Em relação à host family, Rafaela é só elogios. “Meus irmão caçulas do intercâmbio ganharam, definitivamente, meu coração. Todos os dias, preparamos juntos o café da manhã e cultivamos uma relação tão estreita que tenho certeza que vou levá-los pra sempre na minha vida. Minha host mom está me ensinando lições valiosas com todo o carinho e paciência. Conviver com estas pessoas me faz sentir verdadeiramente privilegiada”, relata.

GANHANDO O MUNDO – Idealizado pelo Governo do Estado e desenvolvido pela Secretaria da Educação (Seed-PR), o programa oferece a oportunidade de intercâmbio internacional a estudantes matriculados em escolas públicas estaduais do Paraná. Os alunos estudam em países que oferecem curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil. Desde o seu lançamento, ele contemplou, em suas quatro edições, 1.240 estudantes que atravessaram o mundo e vivenciaram experiências de imersão nas culturas dos países anfitriões, além de aprenderem novos idiomas.

Entre fevereiro e julho de 2022, na primeira edição, 100 alunos foram enviados ao Canadá, e na segunda, entre julho e outubro do mesmo ano, outros 100 viajaram para a Nova Zelândia. Já na terceira edição, cujas inscrições foram feitas em 2023, a França passou a integrar a lista de destinos na versão do Ganhando o Mundo França. Na ocasião, 40 estudantes viajaram ao país. No início de 2024, mais mil alunos embarcaram para Austrália, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos na quarta edição do Ganhando o Mundo.

O intercambista permanece por um período letivo (aproximadamente seis meses) em instituições de ensino estrangeiras, tendo a oportunidade de aprimorar o repertório cultural e acadêmico; vivenciar a realidade de outros países; desenvolver a autonomia; aperfeiçoar o idioma estrangeiro e consolidar-se numa rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino.

Os custos de alimentação, hospedagem, transporte, emissão de vistos e passaportes, passagens aéreas e terrestres, exames médicos, vacinas, seguro viagem e saúde, taxa de matrícula, mensalidade da escola no Exterior, material didático, uniforme, tradução juramentada da documentação escolar, reuniões de orientação, assim como o curso preparatório de língua estrangeira, são custeados pelo Governo do Estado. Os alunos também recebem um auxílio de R$ 800 mensais.