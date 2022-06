Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que lindo! O motorista de aplicativo, Adailton da Silva Carvalho, de 50 anos, passou na Universidade Federal de Goiás ao lado da filhota, Adriele da Silva Carvalho, de 18 anos. Ele em Filosofia e ela em Ciências Biológicas.

O mais novo universitário contou que sempre sonhou em fazer uma faculdade, mas, com as dificuldades da vida, não teve essa oportunidade quando era jovem.

“Durante todos esses anos, meu pai se dedicou ao máximo para não deixar faltar comida em nossa casa. Pagou com muito esforço o cursinho meu e da minha irmã e estudava do jeito dele, pelo Youtube. Eu estou muito orgulhosa dele e que ele seja muito feliz na profissão que escolheu”, contou Adriele em entrevista ao Só Notícia Boa.

Fã de leitura

Adailton disse que sempre gostou muito de ler e foi a essa sede pelos livros que o ajudou a se preparar durante anos para esse momento. Aos 13, ele devorava dezenas de livros. O passatempo favorito era estudar.

“Temos aqui em casa livros de concurso e lia todos quando sobrava um tempo. Quando fiz a prova do Enem, até falei para a minha filha, ‘é, dessa vez eu passei’”, lembrou.

Origem simples

Adailton é do interior do Maranhão, perdeu o pai quando tinha 15 anos e foi criado pela avó, já que a mãe precisava trabalhar em outra cidade para levar o sustento.

Onde vivia, o acesso aos estudos era bem difícil. Também não tinha universidade pública na cidade. E as mensalidades de uma particular eram fora da realidade da família. Então, ele foi levando.

Primeiro mudou-se para Manaus para trabalhar como eletricista em uma empresa. Morando num barraquinho de palafitas, decidiu voltar a estudar para concluir o ensino médio.

Depois casou-se, teve as filhas Adriele, hoje com 18 anos e a Alessandra de 19. Ele incentivou muito as meninas a estudar e se formar. Até que chegou o momento dele realizar o sonho.

“Quero dizer a todos que nunca desistam de seus sonhos. Nunca é tarde para estudar. Meus próximos passos são fazer inglês e uma pós”, prometeu!

Que demais seu Adailton, você é inspiração pra muita gente!! Parabéns!