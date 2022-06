Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Começam no dia 13 de junho as inscrições para o PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, que tem 2 mil vagas destinadas a professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) da rede estadual de ensino do Paraná. Podem se inscrever os profissionais que estejam no nível II, entre as classes 8 e 11. As inscrições são gratuitas e seguem até 1º de julho, por meio do portal educacao.pr.gov.br . Veja AQUI o edital completo.

“Os profissionais da nossa rede poderão ganhar salários maiores, estudar mais e subir na sua carreira profissional. É uma excelente notícia”, diz o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder. “São 2 mil vagas para o desenvolvimento da educação do nosso estado.”

Os candidatos passarão por um processo seletivo que compreende duas etapas: prova objetiva (que acontecerá em 31 de julho) e prova didática, que consiste no upload de um vídeo de sua autoria, entre os dias 5 e 12 de setembro. Os professores selecionados começarão as atividades do PDE no primeiro semestre de 2023 e deverão atuar durante os dois anos do programa como professores formadores.