O número de professores temporários da educação básica na rede estadual de ensino do Paraná supera o de educadores efetivos, segundo um levantamento da organização da sociedade civil Todos pela Educação, divulgada no final de abril deste ano. O índice é de 50,9% (23.728 docentes), conforme a pesquisa, um pouco abaixo da média nacional, de 51,6%.

Por outro lado, os efetivos somam 48,1% (acima da média nacional, de 46,4%), com 22.453 docentes. Além disso, o Paraná tem 283 professores em contrato CLT (0,6% – abaixo da média nacional de 1,85%) e outros 178 terceirizados (0,4% – acima da média nacional, de 0,1%).

Os dados analisados no estudo foram extraídos da base do Ministério da Educação (MEC), a contratação de professores temporários deveria ser uma exceção para casos específicos, mas aparece como uma norma no país.

Bancada da oposição critica índice no PR

Para a bancada de oposição, o índice é preocupante, bem como parece ser uma tendência no ensino. O líder da oposição, Requião Filho (PT), enfatizou a gravidade da prática em publicação no último dia 26 de abril, na página Liderança da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“A situação da Educação no Paraná é profundamente preocupante. A precarização do serviço público vem avançando há pelo menos uma década, e a contratação de professores temporários, que deveria ser uma exceção, agora impede o progresso na carreira docente e reflete diretamente na qualidade do ensino,” declarou.

O deputado e vice-líder da oposição, Arilson Chiorato (PT), reforça a visão crítica. “É evidente que essa estratégia de contratações temporárias não é apenas um paliativo, mas uma política deliberada que compromete severamente a educação no nosso estado,” afirma.

A contratação temporária também foi alvo de reprovação de outros deputados da oposição, como Goura (PDT). “Nos últimos seis anos, a precarização do serviço público, especialmente na Educação, tem sido intensificada, comprometendo a qualidade do serviço oferecido às nossas comunidades,” disse.

“É inaceitável”, diz deputada sobre professores temporários

Professor Lemos (PT) enfatizou a importância da valorização dos profissionais da Educação como essencial para a melhoria da qualidade do ensino público. “Nossa luta é para garantir que os professores tenham carreira, salários e benefícios justos, o que é crucial para a qualidade da educação que oferecemos”.

Ana Júlia (PT) acrescentou que “É inaceitável que mais da metade dos professores no Paraná sejam temporários. Isso reflete a falta de compromisso do governo com a educação de qualidade e com a estabilidade dos educadores.”

A reportagem faz contato com a Seed, por meio da assessoria de imprensa. O espaço segue aberto para manifestação.