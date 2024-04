Aconteceu na última quarta-feira (17), no Salão Social da Igreja Presbiteriana de Ibaiti, a apresentação da pela infantil “Histórias Eletrizantes”.

O espetáculo, realizado em duas sessões, faz parte do programa Iluminando Gerações da Companhia Paranaense de Energia – Copel, que em Ibaiti contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A peça teatral Histórias Eletrizantes ensina jovens e crianças o uso seguro da energia elétrica, com as peripécias dos personagens Jacuí e Maricota no mundo fictício de Raiolândia. De maneira bem humorada, a peça atrai a atenção das crianças para que recebam orientações importantes, como soltar pipas sempre longe da rede elétrica, ou ligar para a Copel quando houver um fio caído no chão.