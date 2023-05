Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pedreiro, de 47 anos, que trabalha desde antes do amanhecer até a hora que o sol se põe, realizou seu grande sonho. Ele foi aprovado, em 1º lugar e vai estudar Filosofia, na Universidade Federal de Goiás (GO).

Adenilson Nicolau, de Goiânia, tem uma vida dura: é uma rotina pesada de trabalho. Nem por isso deixou de lado os livros. Ele estudava nas raras horas vagas e, assim, determinado, conseguiu entrar na universidade pública.

Sara Linhares, filha de Adenilson, foi quem comunicou ao pai sobre a aprovação. O momento foi filmado e colocado no Twitter. O vídeo viralizou com mais de 1,3 milhão de visualização na plataforma e 68,8 mil curtidas. (assista abaixo)

Primeiro da família na faculdade

Orgulhosa do pai, Sara não se segurou ao anunciar a conquista dele. “Meu pai todo lindinho com a roupa do serviço [ele é pedreiro] vendo que passou na UFG e vai fazer filosofia o primeiro de toda a família dele a entrar na faculdade”, reagiu a jovem nas redes sociais.

O vídeo emociona! Nas redes sociais, Sara é só elogios ao pai. Há várias postagens dela, dizendo da alma de poeta e de rapper do pai.

EJA e Enem

O pedreiro decidiu buscar a realização do sonho depois do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Incentivado pelas filhas ele também foi fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e ingressou na universidade.

Adenilson contou que a escolha por Filosofia tem relação direta com a religião. Ele é bastante ligado à igreja e à comunidade. Mas ele reconheceu que foi surpreendido com o 1º lugar.

“Como isso aconteceu? Maior pontuação? Isso é nota do Enem? Nem sabia. Meu Deus do Céu, que mentira!”, reagiu Adenilson.

Como ele está se sentindo? “Estou muito feliz. Eu acredito que com muita dedicação as pessoas conseguem realizar os seus sonhos”.

Reações na Internet

A rede de apoio a Adenilson na Internet foi tremenda!

Sara Linhares, responsável por divulgar o vídeo, disse que a notícia resultou em mensagens de famosos, como o apresentador de TV Luciano Hulk, e serviu para motivar ainda mais o profissional.