Candidatos ao Vestibular 2022 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) que sejam provenientes de famílias de baixa renda e que estejam com registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo.

Dessa forma, o candidato pode concorrer ao Vestibular da UENP sem arcar com a taxa de inscrição. Nesta edição, o prazo para solicitar a isenção segue até 11 de janeiro de 2022.

Todos os pedidos serão avaliados pela Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV), que publicará o deferimento ou indeferimento das solicitações no dia 25 de janeiro de 2022, com base no item 10.5 do edital do Vestibular. Os candidatos podem recorrer da decisão entre os dias 26 e 27 de janeiro de 2022.