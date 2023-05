Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O projeto de extensão “El@s Conectadas”, promovido pelos cursos de Computação e de Ciência da Computação, do Campus Luiz Meneghel, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, realiza oficinas, workshops e eventos sobre a utilização de técnicas de divulgação de conteúdos digitais e uso das mídias sociais. A ação, que teve início em março, busca contribuir para o empoderamento digital e desenvolvimento de liderança em mulheres da região.

Com o objetivo de desenvolver um aplicativo para apoiar a conexão entre demanda e oferta de produtos e de serviços produzidos por mulheres, o projeto visa a capacitá-las para que possam empreender e gerar renda por meio de serviços prestados ou de venda de produtos. O El@s Conectadas é realizado nos municípios de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jacarezinho, Santa Amélia e Santa Mariana.

O projeto atende a mulheres que tenham interesse em empreender ou que já empreendem e pretendem ampliar a sua atuação. O trabalho realizado pela Universidade pretende contribuir positivamente no aumento da participação feminina na tomada de decisões, no fortalecimento da autoestima e da confiança. A ação visa também a aumentar a representatividade feminina nas mais diversas áreas, na redução das desigualdades de gênero e na melhora da situação financeira.

A coordenadora do projeto, Daniela de Freitas Guilhermino Trindade, conta que, além de capacitar essas mulheres, o projeto busca conectá-las, criando uma corrente de apoio e de divulgação, para que possam fortalecer os negócios. “Muitas mulheres trabalham informalmente com artesanato, culinária, serviços de beleza, e precisam de apoio para que seus produtos e serviços tenham mais visibilidade. O desenvolvimento de um aplicativo permite que as mulheres se conectem e divulguem seus produtos, além de ter acesso a conteúdos de seu maior interesse”, afirma.

Além das oficinas, dos workshops e de outros eventos, o projeto que tem como propósito a reflexão sobre o mercado de trabalho e a saúde mental. A ação direciona as oficinas aos temas de maior interesse por parte das mulheres participantes.

Evento de lançamento

No dia 25 de abril, a equipe do projeto El@s Conectadas promoveu o 1º Workshop de Marketing Digital. No evento, foram apresentadas ferramentas para criação de conteúdo para cerca de 40 mulheres inscritas. As empreendedoras que participaram do evento desenvolvem atividades em diversos ramos de negócio em Bandeirantes, dentre eles, beleza, educação, advocacia, moda e saúde.

A empreendedora de venda de consórcios, Larissa Maria Palomares dos Santos, interessada em aprender sobre gerenciamento de tráfego nas redes, comentou a experiência. “Eles analisam nosso perfil do Instagram para torná-lo o mais profissional possível, para alcançar mais engajamento de maneira orgânica. É a oportunidade perfeita para colocar seu negócio no marketing digital, pra alcançar mais resultados e trazer clientes”, disse.

Thaís Caroline Leme, do mercado fitness e de nutrição, almeja se capacitar em plataformas para se destacar no mercado digital. Ela comenta sobre a dificuldade de a mulher empreendedora se manter em destaque nas redes. “As pessoas não imaginam como é difícil estar aqui no Instagram, aparecendo todo dia, postando conteúdo. Não é nada fácil, ainda mais com a nossa rotina corrida. O workshop pode nos ajudar a usar essa ferramenta ao nosso favor”, destaca.

Integram a equipe do projeto, além da professora Daniela de Freitas Guilhermino, as professoras Ana Lucia de Grandi, Cristiane Schell Gabriel, Maisa Lúcia Cacita Milani, Maria Alice Floriano Franco e Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo; a agente universitária do Campus Luiz Meneghel, Aparecida Taguti; as bolsistas Joana Shizu Ono de Camargo, Maria Luisa Barbosa Farias e Thiellen Caroline de Oliveira; e os voluntários Ana Caroline Reis Peres e Aníbal Soares Neto. Por meio da Chamada Pública para o Programa Mulheres Paranaenses: Empoderamento e Liderança, a ação de extensão é fomentada pela Fundação Araucária.

Para saber mais informações e como participar do projeto, acesse o perfil do Instagram: @elas_conectadas