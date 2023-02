Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Lançado oficialmente em junho de 2022, o aplicativo de telessaúde Bem Cuidar conta hoje com o cadastro de 4,8 mil profissionais da rede estadual de educação do Paraná. A plataforma, que oferece atendimento psicológico online e gratuito, foi criada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Professores, diretores, pedagogos e funcionários de colégios da rede podem utilizar a ferramenta para agendar e realizar teleconsultas com um psicólogo. O serviço contempla tanto os profissionais do Quadro Próprio do Magistério (QPM) e do Quadro dos Funcionários da Educação Básica (QFEB) quanto os temporários (do Processo Seletivo Simplificado — PSS), e também é oferecido a servidores que atuam na Seed-PR e nos Núcleos Regionais de Educação.

No início da implementação do projeto, havia sete psicólogos clínicos da UEL participantes do programa — hoje, o número subiu para 13. Além disso, desde novembro, também há três residentes psiquiatras atendendo via aplicativo.

“O foco do programa, como o próprio nome já diz, é cuidar dos nossos profissionais, afinal, eles estão lá na ponta, no dia a dia com os nossos estudantes”, diz a diretora-geral da Seed-PR, Louise Caroline Löw. Ela observa que o suporte psicológico contribui diretamente para a diminuição do número de afastamentos e faltas.

“É nisso que a gente pensa: oferecer para os nossos estudantes não só infraestrutura de qualidade, mas também professores, diretores, pedagogos e demais profissionais em plenas condições de saúde para melhor atendê-los. Isso reflete na aprendizagem”, ressalta.

Daniela de Liz Crotti, diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Ermelino de Leão, em Curitiba, utiliza o aplicativo desde seu lançamento, em junho de 2022, e notou diferenças em seu cotidiano.

“Às vezes, a gente precisa falar com alguém sobre algo que está no nosso dia a dia e que a gente não consegue passar para frente”, diz. “E é legal porque quando você vai fazer a consulta, surgem inúmeras perguntas, não só sobre a Daniela profissional, gestora de um colégio, mas também a Daniela mulher, a Daniela mãe, a Daniela amiga”, pontua.

COMO USAR O APP– O Bem Cuidar está disponível para download no Google Play e na Apple Store . Após baixar o app no smartphone, é preciso fazer um rápido cadastro e solicitar atendimento com um dos psicólogos disponíveis.

A sessão pode ser agendada para até uma semana após a solicitação. É preciso, então, se conectar à plataforma no dia e horário estabelecidos para a sessão on-line. Durante o atendimento, o profissional deixará agendado o próximo encontro.