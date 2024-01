O estudante de 19 anos Eduardo Henrique Camargo fez história ao ser aprovado em 1º lugar no ITA (Instituto de Tecnologia da Aeronáutica), que é considerado o vestibular mais difícil e concorrido do Brasil. Ele conseguiu a colocação na lista reserva, em que não segue carreira militar.

Foi o próprio reitor do Instituto, Anderson Ribeiro Correia, que deu a notícia para ele. Eduardo conta que estava dormindo quando recebeu a chamada. “Só no meio da ligação fui acordando e foi caindo a ficha”, contou.

O jovem de Valinhos, interior de SP, dedicou dois anos ao cursinho e mergulhou nos estudos para conquistar uma das 150 vagas disputadas por mais de 9 mil inscritos. E seu esforço não só deu muito certo, como conseguiu ficar no topo da lista.

3 tentativas

Essa foi a terceira tentativa de Eduardo no ITA. Na primeira, em 2021, apesar de ter tirado nota para entrar, ele perdeu a vaga pela regra de corte.

Para ser aprovado ele precisava de uma pontuação mínima em todas as disciplinas, e a nota em química acabou prejudicando a classificação dele.

Em 2022, Eduardo esteve muito perto de conquistar a tão sonhada vaga, alcançando a 17ª colocação com notas altíssimas em Matemática e Física. Mas dessa vez foi na redação que ele não atingiu a nota mínima.

Mais estudos

Eduardo começou a se dedicar ainda mais à leitura, escrita e a melhorar as estratégias para fazer as provas.

Ser voluntário na organização da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), também o ajudou ainda mais a aprimorar o raciocínio em questões.

Depois de muito conhecimento acumulado, estava mais confiante para mais uma tentativa, e a aprovação em 2023 veio para provar isso

Encantado por astronomia

Eduardo já está acostumado com grandes conquistas. Desde 2016 ele participa de competições de exatas e é difícil não sair com uma medalha.

Em 2020 ele ganhou o ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, a OLAA.

Foi a partir daí que surgiu a paixão pelo universo e pela astronomia. Não surpreende que a escolha de curso desse jovem prodígio tenha recaído sobre a engenharia aeroespacial.

Dica para os estudantes

Saber interpretar é um dos pontos mais importantes que Eduardo compartilhou para aqueles que, assim como ele, buscam aprovação no vestibular.

Ler e reler cada questão quantas vezes fosse necessário, fazer análises sintáticas e em alguns casos fazer até resumos linha a linha, são algumas recomendações do jovem.

Eduardo ainda recomenda que o estudante resolva as questões pensando no que o corretor espera do candidato na questão.

“Saber como o corretor cria uma questão, como ele imagina que você vai resolver, não é um conhecimento a ser descartado”, compartilhou.