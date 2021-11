Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 é “invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. O tópico é o mesmo para as duas versões do Enem: impressa e digital.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou o tema em seu Twitter na tarde deste domingo (21). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a redação deve ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvida a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.

O texto precisa ser opinativo e organizado para a defesa de um ponto de vista.

