A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a partir do meio-dia desta quinta-feira (4) a lista dos aprovados no 52 cursos de graduação do Vestibular 2023. O resultado pode ser conferido no portal da Cops.

Os novos alunos devem fazer a pré-matrícula obrigatória, que será realizada entre 4 a 14 de maio, no Portal do Estudante. Os candidatos que não foram aprovados também podem fazer a partir da tarde desta quinta, a declaração de interesse para concorrer às convocações extras para preenchimento das vagas.

O Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases) estarão disponíveis a partir das 14 e 18 horas, respectivamente, no portal da Cops.