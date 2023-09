Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Programa de Pós-graduação em Agronomia (PPAGRO) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou processo seletivo de uma vaga para ingresso no pós-doutorado em Tecnologia de Aplicação do Centro de Ciências Agrárias. As inscrições seguem até 22 de setembro.

O bolsista será contemplado com cota cedida por meio do Edital CAPES 016/2022 do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação para apoio aos programas emergentes e em consolidação. O selecionado será coordenado por docente permanente do PPAGRO e desenvolverá o estágio pós-doutoral vinculado ao projeto de pesquisa apresentado e ao plano de trabalho nele contido.

O valor da bolsa de pós-doutorado é de R$ 5.200, com duração de 24 meses, contados a partir da data da contratação pela CAPES. As inscrições vão até o dia 22 de setembro e as entrevistas acontecerão até 26 de setembro. O resultado preliminar será divulgado até 29 de setembro.

Para mais informações, acesse o Edital 30/2023 PPAGRO AQUI