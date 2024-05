A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG) e da Comissão Institucional de Inclusão Social (CIS), divulgou a abertura de inscrições para o processo de seleção de docentes interessados em concorrer às bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Apoio à Inclusão Social (PIBIS) para vigência 2024-2025. As inscrições vão até 10 de junho.

O edital oferta duas modalidades de bolsa: Iniciação Científica (IC) e Extensão e Cultura (EC). As submissões de inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma remota, através do preenchimento de formulário eletrônico disponível AQUI. Para a modalidade IC, o docente candidato a orientador poderá submeter até duas propostas, sendo que cada uma deverá ter indicação de um bolsista. Na modalidade EC, o docente orientador deve submeter uma proposta, podendo indicar, em momento oportuno, até dois acadêmicos bolsistas.

Poderão se inscrever os docentes pertencentes ao quadro efetivo da UENP, que possuam titulação mínima de mestre obtida em Programa de Pós-Graduação recomendado pela CAPES/MEC. Os docentes CRES (Contrato em Regime Especial) também podem se inscrever, indicando, no ato da submissão da proposta, um(a) coorientador(a) elegível que seja docente do quadro efetivo da UENP e que se responsabilize pela prestação de contas juntamente com o(a) orientador(a).

Confira o edital nº 05/2024 CIS/PROEC/PROP/UENP.