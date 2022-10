Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, na segunda-feira, 17 de outubro, o edital para processo seletivo para contratação de agentes universitários na modalidade CRES. O edital oferta 46 vagas para os Campi e Reitoria da UENP, sendo destinada a taxa de 10% para afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência.

Do total de vagas, 25 são para atuação na Reitoria da Universidade, em Jacarezinho. No processo seletivo, há cargos de nível superior para administrador (3 vagas), advogado (2), analista de informática (4), arquiteto (1), assistente social (1), bioquímico (1), comunicador social (1), contador (1), engenheiro eletricista (1), psicólogo (1), e de nível médio para técnico administrativo (8) e técnico de segurança do trabalho (1).

Para o Campus de Cornélio Procópio, as vagas de nível superior são destinadas para os cargos de administrador (1), biólogo (1), secretariado executivo (1), e, de nível médio, para técnico administrativo (1).

O Campus de Jacarezinho oferta vagas de nível superior para os cargos de analista de informática (1), bibliotecário (1), biólogo (1), contador (1), enfermeiro (1), e, de nível médio, para técnico administrativo (1) e técnico em enfermagem (1).

Para cargos de nível superior, o Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes oferta vagas para os cargos de Biólogo (1), Bioquímico (1), Enfermeiro (1), engenheiro agrônomo (1), fisioterapeuta (1), e de nível médio para técnico administrativo (1), técnico em enfermagem (1), técnico em laboratório (1), técnico em laboratório (alimentos) (1), e técnico em radiologia (1). O salário de nível superior é de R$3.574,57 e para os cargos de nível médio de R$1.521,10.

A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pelo endereço https://concursos.uenp.edu.br/edital210-2022, no período de 26 de outubro a 10 de novembro de 2022. O valor da taxa de inscrição dos candidatos que se inscreverem para funções de ensino médio é de R$100,00 e para funções de ensino superior, de R$150,00. Acesse o Edital nº 210/2022 – PRORH – Teste Seletivo Agente Universitário AQUI.