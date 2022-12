Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu certificado pela Implementação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-TR), conferida pelo Ministério da Economia. A certificação foi obtida pela aplicação do Instrumento de Melhoria da Gestão das Transferências da União (IMG-Tr 100 pontos). O Certificado é necessário para recebimento de recursos de transferência da União, podendo ser utilizado também por órgãos de controle externo.

A UENP conseguiu atingir a pontuação Bronze 3, sendo que a classificação vai do Bronze 1 ao 4. O certificado aponta que, em decorrência da continuidade na implementação das ações de aprimoramento, a UENP apresenta muitas melhorias na gestão e na prestação dos serviços.

“Esse resultado foi alcançado devido a atuação do Comitê de Aplicação do MEG-Tr, cujo empenho possibilitou que fosse aplicado o IMG-Tr 100 pontos dentro do prazo, com o registro e a respectiva comprovação documental da situação da UENP em cada um dos pilares, cujo resultado provisório obtido, quanto ao nível de maturidade, ao final do processo, foi confirmado por meio da validação externa”, apontou a presidente do Comitê na UENP, Marcia Bronzeri.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, enalteceu o trabalho realizado pelo Comitê e destacou sua importância da implementação do IMG-Tr na UENP. “Agradeço a todos os envolvidos nesse trabalho pelo empenho para que pudéssemos atender às recomendações do Ministério da Economia e da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Trata-se de uma certificação extremamente importante para nossa Universidade para recebimento de recursos de transferência da União”, disse.

O comitê, responsável pela aplicação do instrumento, foi formado por servidores e representantes da Instituição, sendo responsáveis pela implementação do Instrumento de Melhoria da Gestão das Transferências – IMG-Tr 100 e pelo acompanhamento e avaliação anual da gestão.

Sobre o MEG-Tr

O modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr) tem por objetivo contribuir com a melhora da maturidade de gestão e governança no campo dos órgãos e entidades que operam nas transferências da União operacionalizadas na Plataforma +Brasil, com finalidade de aprimorar a eficiência na entrega de valor público à sociedade brasileira.

É formado por uma série de padrões de referência para a gestão organizacional, constituídos pela compilação de boas práticas de gestão, visando o contínuo aprimoramento, aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, maximizando os níveis de efetividade e o aumento da capacidade de geração de valor.