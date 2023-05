Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, representantes do Sindiprol e do Comando de Greve da UENP realizaram, na manhã desta terça-feira, 23 de maio, reunião de negociação sobre a greve. A reunião ocorreu no Gabinete da Reitoria.