A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), divulgou, nesta quinta-feira (27/04), inscrições para a seleção de bolsista graduado para concessão de bolsa de extensão para o projeto “Coral Popular da UENP”.

Confira o Edital AQUI.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento do Formulário Eletrônico, até o dia 07/05. As inscrições são gratuitas.

No processo seletivo, a Universidade oferta uma vaga para profissional graduado em regência musical, com carga horária de 30 horas semanais e atuação nos três campi da instituição – Cornélio Procópio, Jacarezinho e Luiz Meneghel de Bandeirantes-, sendo responsável por ministrar oficinas, palestras e minicursos, além de apresentações culturais em eventos institucionais da Universidade.

O resultado final e convocação será publicado até dia 24 de maio