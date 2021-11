Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Coordenação Estadual do Programa Paraná Fala Idiomas, em conjunto com a Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Norte do Paraná, publicou edital para seleção de um bolsista graduado em Letras-Inglês para atuar como professor de língua inglesa no programa Paraná Fala Inglês da UENP. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro de 2021.

O contrato terá duração programada para 24 meses e não gera vínculo empregatício. A bolsa para o profissional graduado é no valor de R$ 2 mil mensais para uma dedicação de 40 horas semanais ao Programa e deverá ministrar aulas em três turmas.

As etapas do processo seletivo são 1) homologação da inscrição; 2) prova escrita, prova didática e entrevista, e 3) análise de currículo. Além da formação específica na área, é exigido do candidato pelo menos nível B1 de proficiência em língua inglesa.

Para todos os detalhes do processo seletivo, acesse o edital nº101/2021 AQUI.