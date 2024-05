O curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná realizou, no dia 7 de maio, a solenidade de abertura do IV Congresso Nacional de Enfermagem e 20ª Semana de Enfermagem. O evento foi realizado no Auditório Thomaz Nicoletti, no Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. O congresso, que ocorre até o dia 9 de maio, neste ano, tem como tema principal a “Qualidade da Formação e da Prática em Enfermagem: identificação profissional, inovação e bem-estar”, e conta com a presença de palestrantes de diferentes regiões do Brasil e do mundo.

Cerca de 130 inscritos, entre estudantes e profissionais da área de Enfermagem, participam do evento que promove minicursos, debates e apresentações de trabalhos com resultados de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos pelos estudantes, além de uma conferência internacional realizada remotamente com os participantes do congresso.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, exaltou a atuação solícita dos profissionais de enfermagem. “Toda vez que a sociedade precisa da enfermagem, ela está pronta a atender, a ajudar, a cuidar. São sempre os primeiros na linha de frente. Para além disso, o nosso curso é referência em saúde pública, ensino, pesquisa e extensão. Hoje, nos encontramos aqui para celebrar também esta atuação de excelência, esse compromisso da enfermagem com a humanidade”, disse.

Ao oficializar a abertura oficial das atividades do evento, a coordenadora do congresso, Carolina Fordellone Rosa Cruz, destacou a importância do tema central desta edição. “Neste ano, gostaria de direcionar nossa atenção para um tema vital e muitas vezes subestimado: a qualidade da formação e da prática de enfermagem. A qualidade da formação e da enfermagem é o alicerce sobre o qual construímos a nossa profissão. É onde cultivamos o conhecimento, as habilidades e os valores que nos capacitam a cuidar daqueles que mais precisam. As nossas instituições de ensino têm a responsabilidade crucial de garantir que os futuros enfermeiros recebam uma educação completa, atualizada e orientada para a prática”, reforçou.

“É com muita felicidade que recebemos vocês e parabenizamos toda a comunidade organizadora do evento por esta iniciativa. Desejo a todos um ótimo evento. Deixo também uma mensagem para vocês, futuros enfermeiros: acreditem nos seus sonhos, transformem em projetos e coloquem estes projetos em prática. E, no futuro, vocês estarão aqui para contar essas histórias, histórias lindas de sucesso e de profissionais que dedicaram sua vida ao cuidado ao próximo e também o cuidado, sobre tudo, a si mesmo”, finalizou o diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira.

Na ocasião, a professora-doutora Edna Aparecida Lopes Bezerra Katakura foi homenageada pela comissão organizadora do evento. A homenagem foi prestada em reconhecimento pela contribuição e trajetória junto ao colegiado de Enfermagem da UENP. A abertura do congresso teve a apresentação cultural da Bateria Percuchão, dos cursos do Campus Luiz Meneghel, além de um quarteto de cordas composto pelos estudantes Bruno William Batista, Esdras Souza, Matheus Strada e Pedro Sponton, que se apresentaram durante a recepção dos participantes do evento.

Também participaram do evento o prefeito do município de Bandeirantes, Jaelson Ramalho Matta; o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias; a pró-reitora de Recursos Humanos e coordenadora do Programa de Pós-Graduação Associado em Enfermagem, Maria José Quina Galdino; o vice-diretor do Campus Luiz Meneghel, Ademir Zacarias Júnior; a diretora do Centro de Ciências Biológicas do CLM, Flávia Teixeira Ribeiro da Silva; e a coordenadora do curso de Enfermagem, Maria Fabiula de Barros Hatisuka