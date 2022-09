Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com base na denúncia de racismo em grupos de mensagens de alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a instituição informa que determinou o afastamento cautelar de sete acadêmicos.

Em até 30 dias, com o término do inquérito administrativo que apura o caso, os infratores podem sofrer as medidas disciplinares previstas no regimento institucional, que tem como uma das possibilidades de resultado a exclusão dos estudantes do quadro discente da instituição.

A conclusão do inquérito será enviada ao Ministério Público do Paraná, que já investiga o caso desde o mês passado, quando a denúncia foi encaminhada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) da UEPG.

