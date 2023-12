A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou, na tarde desta segunda-feira (18), a lista de classificados no vestibular . A transmissão foi feita ao vivo pelo YouTube da UEPG. De acordo com a instituição, 6.936 candidatos compareceram às provas, aplicadas em 26 de novembro em 23 locais de quatro cidades: Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e Cascavel. No Vestibular 2023 foram ofertadas 1.495 vagas em 39 cursos presenciais de graduação.

As matrículas acontecem em fevereiro de 2024, via sistema digital. O Manual de Matrículas já está disponível no site da Prograd, com as informações sobre as datas, procedimentos e documentos necessários. Todos os candidatos classificados no PSS e Vestibular 2023 em Primeira Chamada e em Lista de Espera, independentemente da posição, devem ler o Manual e realizar a matrícula conforme as orientações, para não perder a vaga.