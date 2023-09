Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A partir desta sexta-feira (1º), estão abertas as inscrições para o vestibular de verão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com ingresso para o primeiro semestre de 2024. Ao todo, são ofertadas 3.188 vagas nos 114 cursos dos 13 campi da instituição.

As inscrições para o seletivo ficam abertas até 9 de outubro, no site da instituição organizadora. A taxe de inscrições é de R$ 150. O pagamento pode ser feito até 10 de outubro, por boleto e, agora, por PIX. O pedido da isenção da taxa pode ser feito até 22 de setembro.

As provas serão aplicadas no dia 19 de novembro, de modo presencial, nas 13 cidades em que a UTFPR possui campus. O ensalamento deve ser disponibilizado a partir de 10 de novembro. A divulgação de resultado está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.