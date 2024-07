O Vestibular da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), para ingresso no ano letivo de 2025, será no dia 1º de dezembro deste ano. A data foi divulgada durante a reunião ordinária do Conselho de Administração da UENP, realizada no dia 24 de junho. Neste ano, serão ofertadas 775 vagas para ingresso pelo processo seletivo nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

O coordenador de Processos Seletivos da UENP, Augusto Seawright Zanatta, comenta sobre a antecipação das provas e os benefícios para os ingressantes. “O Vestibular sempre ocorreu no ano civil anterior ao ano letivo de ingresso, porém, por conta da pandemia, houve um descompasso nas agendas. Neste ano, estamos buscando retornar ao que anteriormente era ofertado. Essa agenda permite que os ingressantes, nas suas diversas formas de entrada, iniciem o ano letivo em um único calendário”, explicou.

Anteriormente à decisão do Conselho de Administração, a distribuição de vagas do ano letivo de 2025 havia sido aprovada na reunião ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UENP. Para 2025, segundo Zanatta, além das vagas ofertadas pelo vestibular, ainda haverá a oferta de vagas pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e pela Prova Paraná Mais, que foi aderida pela UENP recentemente.

“A Prova Paraná Mais é um ingresso separado do vestibular e será aplicada nas escolas estaduais do Paraná diretamente pela Secretaria de Estado da Educação em conjunto com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O objetivo é o acesso de estudantes de escolas públicas às Universidades Estaduais do Paraná, diversificando os critérios de entrada e buscando a permanência desses alunos no ensino público paranaense”, completa Zanatta.

A partir do próximo vestibular e outros processos seletivos, também serão ofertadas as vagas do curso Tecnólogo em Fruticultura junto aos demais cursos de graduação. Ao todo, serão ofertadas 1.345 vagas para ingresso no ano de 2025, divididas entre os 26 cursos da Instituição. Mais informações sobre o Processo Seletivo Vestibular UENP 2025 serão divulgadas em edital próprio.