Essa vovó de 84 anos é exemplo de que nunca é tarde para realizarmos nossos sonhos. Essa fofa senhorinha voltou a estudar, concluiu o ensino fundamental e agora já deu início ao ensino médio.

Rita Suárez abriu a mão dos estudos ainda criança. Por viver na roça, teve que parar de fazer o que mais amava que era estudar, para trabalhar e ajudar no sustento de casa.

“Comecei e vou terminar ”, assegurou-se com a mesma motivação de quando iniciou os estudos primários ao perceber que estudar era seu sonho e um dos seus maiores prazeres na vida..

Superação

A vovó Rita Suárez foi corajosa e não fez com que a idade a impedisse de estudar. Rita é natural de Luque, na Argentina.

Ela se matriculou em uma escola de sua cidade, onde pretende se formar com as melhores notas. Uma de suas matérias favoritas é a matemática.

“Mas com o lápis, não com o celular”, disse. Apesar de ter feito o ensino fundamental na infância, ela se viu obrigada a refazer para entrar no ensino médio muito mais segura de si.

“Ela [Rita Suárez] chegou no ano passado muito motivada para se inscrever este ano. Trabalhar com ela foi uma experiência preciosa. Eu sempre quis saber mais. O desafio dela este ano foi se atualizar ”, disse a professora Claudia Gaido, que se tornou inseparável de Rita.

Ensino médio

Rita inicia este ano Ensino Médio e não esconde a alegria. Ela tem contato com o apoio de familiares e colegas da escola para seguir com esse sonho.

Teresita, uma de suas filhas, define a mãe como uma mulher com uma “vontade gigante”. “Ele está sempre olhando para frente. Ele sempre quer progredir “, disse.

“Imaginem que a essa altura não pretendo arrumar emprego”, brincou a idosa, que iniciou essa aventura porque estudar é uma das coisas de que mais gostam na vida.

Que linda Rita, estamos aqui na torcida!