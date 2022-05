Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma semana depois que completou 84 anos, Betty Sandison se formou na universidade, que havia parado há mais de 60 anos.

Este mês, Sandison recebeu seu diploma de bacharel em Estudos Multidisciplinares da Faculdade de Estudos Continuados e Profissionais (CCAPS) – quase sete décadas depois de iniciar a faculdade.

“Eu quero encorajar as pessoas mais velhas a ir às aulas, continuar aprendendo, e não apenas sentar na frente da TV”, afirmou a formanda, que comemorou: “Pura alegria, pura alegria, pura satisfação por ter alcançado meu objetivo de passar pela Northrop”, disse ela.

Parou de estudar

Sandison começou a estudar na Universidade de Minnesota há 67 anos. Ela teve que parar quando se casou e seguiu os movimentos de sua carreira. Mas nunca perdeu o desejo de terminar.

“Eu saí para almoçar com amigos e estávamos conversando sobre listas de desejos e coisas que queríamos fazer. Eu disse que sempre quis me formar na Universidade” , disse ela .

Determinada a fazer isso acontecer, Sandison se matriculou em 2018. A segunda vez na universidade foi bem diferente.

O campus era maior, mas seu maior obstáculo era a tecnologia.

Tornar-se tecnológica durante as as aulas virtuais no meio da pandemia do COVID-19 em 2020 quase a impediu de atingir seu objetivo. Ela teve que largar as duas aulas que tentou fazer online. Mas acabou retomando.

E Sandison finalmente conseguiu seu diploma.

“Você precisa fazer o que tem vontade de fazer. Não deixe ninguém te parar”, alertou.