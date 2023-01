Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nos preparativos para o Carnaval de BH 2023, um momento contagiante chamou atenção nesta semana, no cortejo do bloco Regalório. Logo no início da rota, quando a banda passava pela rua Itapeva, no bairro Concórdia, uma idosa ficou em frente ao portão de sua casa para entrar na folia.

Portando um triângulo musical, ela tocou e dançou a música “Anunciação”, de Alceu Valença, junto com os foliões (vídeo mais abaixo). Postada pelo publicitário e artista visual Gustavo Gontijo, a cena animada viralizou nas redes sociais. O BHAZ conversou com o folião que filmou o momento ocorrido no último sábado (14).

“Estávamos lá, a senhorinha abriu o portão com o triângulo, ficou emocionada e começou a tocar e dançar. Foi a hora que eu fiz o registro. Tudo bem espontâneo mesmo. O bloco parou e cantou a música do Alceu Valença. Depois, demos continuidade ao cortejo, agradecemos e ela retribuiu”, relata Gontijo.

Assista ao vídeo: