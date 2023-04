Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um reencontro emocionante! 12 anos depois de salvar um bebê que se afogava, o policial herói reencontrou o jovem, agora adolescente. A cena do abraço entre os dois diz muito mais do que palavras (assista abaixo)

A polícia fez uma surpresa para o detetive e levou o rapazinho para visitá-lo e agradecer.

O detetive Walter Sweeney, da polícia do Condado de Anne Arundel, em Maryland, nos Estados Unidos, não se conteve.

O salvamento

A rápida atuação do policial foi crucial para salvar um bebê, na época com 1 ano, vítima de afogamento em uma piscina.

Walter estava a caminho de casa quando recebeu um chamado sobre uma criança que caiu em uma piscina e a ocorrência era perto da estrada por onde o policial passava.

O detetive correu até o local e ajudou a salvar o bebê que tinha se afogado!

“Quando cheguei ele estava azul, seus lábios estavam azuis, seus dedos estavam azuis, eu dei alguns tapas nas costas e antes mesmo de começar os primeiros socorros fiz compressões torácicas”, explicou Walter.

O detetive disse ainda que antes mesmo de iniciar a respiração boca a boca, o bebê começou a cuspir água e a sua cor foi voltando, aos poucos, ao normal.

A bravura e rapidez de Walter foram o que mantiveram Matthew a salvo até a chegada da ambulância, que depois foi levada para um hospital onde se recuperou.

Imagina esse reencontro 12 anos depois? O olho no olho?

Você se lembra de mim?”

A surpresa foi organizada pelo chefe de polícia do condado de Anne Arundel em comemoração a uma promoção que o detetive tinha acabado de receber e emocionou a todos.

Matthew Henegar, o garoto que agora tem 12 anos, pergunta para Walter. “Você se lembra de mim?”.

O detetive, num primeiro momento, parece não lembrar, mas logo abre uma enorme cara de surpresa e diz “eu me lembro!!!”. A cena é seguida por vários aplausos dos presentes no local.

Os dois ficaram abraçados por um tempo, e segundo Walter, milhões de memórias foram revividas por ele!

Em 2011, depois do bebê se recuperar do susto, ele e sua mãe tiraram uma foto com o detetive. Depois, eles não se reencontraram mais.

“Eles apenas me disseram que eu caí na piscina e o detetive Walter fez os primeiros socorros em mim. Depois de algumas semanas fomos encontrá-lo, isso é tudo que eu lembro”, disse Matthew.

Assista ao reencontro dos dois: