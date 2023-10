Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No Dia das Crianças, uma grata surpresa. O Brasil reúne mais de 630 crianças e adolescentes identificados como superinteligentes. O número pode ser ainda maior porque a estimativa é que 2% da população brasileira apresente altas habilidades, portanto cerca de 4 mil pessoas entre adultos, adolescentes e crianças.

A responsável pela avaliação é a Associação Mensa Brasil, representante oficial no país da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo. A entidade reúne histórias de crianças que fazem cálculos complexos antes dos 5 anos, outras que têm o domínio de idiomas, física e química. Algumas ingressam na Universidade no começo da adolescência.

E sabe quais são as regiões que lideram no Brasil? São Paulo está no topo do ranking com 245 superinteligentes, depois o Rio de Janeiro, com 70, e Minas Gerais, com 67. Mas há registros em vários outros locais do país. Veja abaixo o ranking dos estados.

Para a Mensa Brasil, é preciso implementar políticas públicas que incentivem essas pessoas e descubram os novos talentos.

Uma criança superinteligente

Essas 630 crianças brasileiras demonstram aptidões muito acima da média.

A primeira criança brasileira identificada como superinteligente foi registrada na entidade, em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Em setembro de 2011, foi a vez de a associação registrar uma criança mais nova ainda, com 7 anos de idade.

As crianças mais novas, até o momento, no Mensa Brasil, têm 2 e 3 anos de idade. A associação reúne mais de 2,9 mil pessoas superinteligentes.

Para a entidade fazer a identificação de menores e integrar no quadro de associados, basta os pais ou responsáveis submeterem laudos de testes de inteligência, feitos de maneira particular com profissionais credenciados oficialmente.

De acordo com a Mensa Internacional, a média do QI do brasileiro é 83. As crianças e adolescentes identificadas como superinteligentes devem apresentar QI acima de 98.

As médias mais elevadas, de acordo com esse ranking, estão em Singapura, Hong Kong e Tawuan. O Brasil aparece na posição 71.

Mais políticas de incentivo

A Mensa Brasil defende a adoção de um sistema nacional e estruturado de avaliação da inteligência das crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental.

O presidente da entidade, Rodrigo Sauaia, afirmou que é fundamental haver políticas públicas de incentivo que melhorem os indicadores nacionais para que sejam identificados os adolescentes e as crianças superinteligentes no país.

“Tais medidas auxiliam na identificação de indivíduos com potencial cognitivo excepcionalmente elevado e que, com o adequado suporte socioeducacional, vão oferecer relevantes contribuições ao desenvolvimento da nação, em diversas áreas”, afirmou.

Para Rodrigo Sauaia, o Brasil tem um potencial imenso a ser explorado.

“O Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. Temos uma das maiores populações do planeta”, disse.

Em seguida, o presidente da Mensa Brasil acrescentou que: “Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”.

Segundo Rodrigo, um caminho possível seria promover o direcionamento e o desenvolvimento dos potenciais intelectuais no Brasil, garantindo atendimento e educação apropriados desses indivíduos.

Ranking dos superinteligentes no Brasil

A partir da avaliação da Mensa Brasil, verifique o ranking nacional de onde estão as crianças e adolescentes superinteligentes.

São Paulo: 245 Rio de Janeiro: 70 Minas Gerais: 67 Paraná: 54 Santa Catarina: 35 Distrito Federal: 30 Rio Grande do Sul: 20 Espírito Santo: 19 Goias: 11 Ceará: 10 Mato Grosso: 9 Rio Grande do Norte: 7 Paraíba: 7 Maranhão: 7 Amazonas: 5 Pará: 5 Rondônia: 2 Pernambuco: 1 Sergipe: 1 Mato Grosso do Sul: 1 Roraima: 1 Tocantins: 1

Sobre a Associação Mensa Brasil

Fundada em 2002, a Associação Mensa Brasil é a afiliada brasileira oficial da Mensa Internacional, a maior, mais antiga e mais prestigiada organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo.

A entidade reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, tendo como único requisito de ingresso possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.

A Mensa Brasil coordena, representa e mobiliza seus associados, com foco em três objetivos principais:

Identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade;

Estimular pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência;

Criar um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus associados.

Para saber mais sobre a Mensa Brasil, clique aqui.

