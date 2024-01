A temporada de grandes shows do Verão Maior Paraná no Litoral foi aberta na noite desta sexta-feira (12) com público de mais de 60 mil pessoas em Matinhos e Pontal do Paraná. Em Matinhos, cerca de 40 mil veranistas e moradores curtiram a apresentação da dupla Hugo e Guilherme. Já em Pontal, 20 mil pessoas assistiram e dançaram ao som dos hits do Roupa Nova.

Hugo e Guilherme agitaram o público com seus hits no palco montado na Avenida Atlântica, em Matinhos. A dupla elogiou a estrutura montada para os shows do Verão Maior Paraná no Litoral. “Está incrível. Em poucas praças do Brasil a gente vê uma estrutura tão grandiosa como essa”, destacou Hugo.

A mesma estrutura foi montada no palco do Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná, que teve na estreia a enxurrada de sucessos dos 43 anos de carreira do Roupa Nova.

O Roupa Nova volta a se apresentar neste sábado (13) no Verão Maior Paraná, dessa vez no palco de Matinhos, às 21 horas. Já em Pontal do Paraná, a atração fica por conta dos sertanejos Rick e Renner e seus sucessos nacionais, como “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidadade”. Veja aqui a agenda completa.

Fotos: Foto: Gabriel Rosa/ AEN)