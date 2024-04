Impressionante, surpreendente! Foi histórico o show de Alok neste sábado, 20, véspera do aniversário de 64 anos de Brasília. Nunca a capital viu um espetáculo dessa magnitude em astral, tecnologia, drones, cores e qualidade de áudio e vídeo.

Alok comandou a festa do estúdio suspenso, montado em uma pirâmide de 30 metros de altura, toda iluminada em LED, e com um telão gigante 360º na parte de baixo, para que todos pudessem acompanhar o espetáculo dos quatro lados e à distância. O som e as luzes eram ouvidos e vistos a quilômetros do local do show.

Tudo instalado na Esplanada dos Ministérios e o maior DJ da atualidade transformou o gramado numa imensa pista de dança. E não foi só música eletrônica. Durante quase 4 horas de espetáculo, Alok levou à multidão rap, funk, forró, MPB, rock, sucessos internacionais e vários convidados ilustres como Hungria e Nando Reis.

Show de convidados

O rapper Hungria, o primeiro convidado da noite, – que também cresceu Distrito Federal, a exemplo de Alok – trouxe seu som e deixou uma linda mensagem impressa na camiseta que usava: “Lute como uma mãe de autista”.

Alok aproveitou a oportunidade para dar visibilidade a artistas que estão explodindo nas redes sociais.

Pedrinha Moraes, do hit Pi Po Po Po Ro Po, foi o segundo a sacudir a galera.

Em seguida, Naldinho dos teclados, o Alok do Maranhão, cantou e tocou para o público o maior sucesso de Alok, Hear me Now.

Logo depois, apareceu Zeeba, a voz original da música cantando ao vivo o mesmo hit para a multidão.

No show, Alok apresentou em primeira mão a primeira música que vai lançar no mês que vem em português, também cantada por Zeeba: Nossos Dias.

Quem dera ser um Peixe

Para enterrar de vez a polêmica e “construir pontes em vez de muros”, Alok tocou o remix que fez de Borbulhas de Amor, cantado por Fagner, o cantor e compositor brasileiro que criticou no ano passado os DJs e a música eletrônica, durante entrevista a um podcast.

No telão da pirâmide, Fagner apareceu cantando a versão gravada em estúdio junto com Alok.

A prova da nova amizade entre os dois foi apresentada oficialmente.

Legião Urbana

Teve homenagem também à banda Natiruts e à Legião Urbana, a maior banda de Brasília de todos os tempos.

À meia-noite, já aniversário da capital, a voz de Renato Russo começou a ecoar na Esplanada cantando os clássicos Tempo Perdido e Será, ambas na batida eletrônica de Alok. O público foi ao delírio.

Outra surpresa foi a presença ao vivo de Nando Reis, no alto da pirâmide, cantando o remix do sucesso Segundo Sol, música dele imortalizada por Cássia Eller.

Positividade e Freddie Mercury

Com palavras positivas e de amor durante toda a festa, Alok mostrou nesse show em Brasília porque é tão reverenciado e querido no mundo.

Antes de fechar a noite, a voz de Freddie Mercury, do Queen, arrepiou o público com remixes de We Will Rock You e We are the Champions.

Homenagem aos povos ancestrais

Apaixonado pelos povos ancestrais, Alok anunciou que vai lançar um álbum com músicas indígenas remixadas e levou vozes indígenas para a festa. Vestidos a caráter, eles cantaram na base da pirâmide.

E o DJ tocou uma música de 500 anos atrás, o Iau-á-au-á, que foi ressuscitada no remix da batida eletrônica. Tem cara de sucesso.

“Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do coçar”, dizia a legenda que apareceu no telão, para lembrar que os povos ancestrais já estavam aqui antes do chamado “descobrimento” do Brasil.

E para mostrar que a música vai além de fronteiras e etnias, os indígenas também cantaram um rap!

Quanta novidade numa única noite. Foi Esplêndido!

Lembrando do que o DJ não cobrou cachê por esse show impressionante, que durou quase 4 horas na capital federal.

Percorrer o Brasil

Mais novidade: Alok anunciou que vai percorrer o Brasil com a pirâmide.

A próxima capital será Belém, no Pará.

Obrigado por este presente, Alok! O show foi histórico!

Assista: