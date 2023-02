Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aos 92 anos, Silvio Santos não deve mais voltar a figurar no SBT aos domingos, dia da semana em que o seu programa ia ao ar. Longe do canal desde setembro, o dono da emissora só deve voltar à telinha em alguns eventos, como o Teleton e o Troféu Imprensa.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, a informação dos bastidores do SBT é que o Programa Silvio Santos, transmitido aos domingos, deve ficar de vez com Patricia Abravanel, filha do empresário. A apresentadora já comanda a atração na ausência do pai.

O colunista ainda informa que Silvio Santos voltará de férias de Orlando, nos Estados Unidos, em abril para definir quando será gravado o Troféu Imprensa. Ricco afirma que já existem os vencedores do Troféu Internet e os escolhidos em cada categoria da premiação.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a aposentadoria de Silvio Santos é cogitada na internet. Em outubro de 2022, ao sair do colégio eleitoral em São Paulo, o apresentador explicou o motivo de sua ausência no SBT.

“Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”. declarou, em entrevista ao Canal do YouTube Intervenção

