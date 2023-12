A fundação do ator bilionário Gary Sinise, conhecido por interpretar o papel do tenente Dan no clássico Forrest Gump, levou mais de 700 famílias órfãs de heróis militares para serem homenageadas no Walt Disney World Resort.

Eles ganharam uma viagem gratuita de 5 dias com tempo especial para homenagear seus falecidos e programas inspiradores. As férias podem ser um momento difícil para essas famílias enlutadas, e é por isso que a fundação organizou essa surpresa.

A ideia é incentivar essas famílias a criarem novas memórias com uma mistura de entretenimento, além de oferecer oportunidades de conexão com outras pessoas que sabem o que passaram.

Boas-vindas

Várias pessoas se reuniram para fazer essa experiência acontecer. E a magia começou no aeroporto.

Os terminais e aviões estavam totalmente decorados.

Até os pilotos estavam vestidos de papai noel.

Quando chegaram na Flórida, as famílias foram recebidas por ninguém menos que Mickey e Minnie.

Cultivando da memórias

Uma forma especial que o projeto encontrou de honrar os heróis que se foram é com o Jardim da Memória.

O local é cheio de bandeiras e cartazes, cada um representando os corajosos militares que as famílias perderam.

É um lugar tranquilo onde as pessoas podem sentar e passar um tempo especial com o ente querido.

Magia até o céu

As famílias também participaram de uma “Caminhada da Gratidão” ao nascer do sol no Magic Kingdom Park.

Os funcionários ficavam na rua dando boas-vindas às famílias enquanto iam em direção ao Castelo da Cinderela.

No caminho eles escreveram mensagens para o herói falecido em pergaminhos e tocavam sinos.

Depois as mensagens foram colocadas em um caldeirão mágico no palco do castelo e foram enviadas para o céu com a ajuda de um pouco da magia da Disney

Que momentos lindos eles viveram!