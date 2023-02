Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As atrizes Renee O’Connor e Lucy Lawless interpretaram os papéis das personagens Gabrielle e Xena na série “Xena: A Princesa Guerreira“. Totalizando seis temporadas, a série tornou-se um marco nos anos 90 e início de 2000, sendo responsável por criar um dos primeiros fandoms da internet.

A trama apresenta a história de uma guerreira em busca de redenção que viaja pela Grécia antiga ao lado de sua melhor amiga Gabrielle. Juntas, elas visitam vilarejos, lutam contra inimigos e entidades mitológicas e vivem grandes aventuras.

Lucy completou 54 anos de idade. A atriz neozelandesa também esteve no elenco de “Spartacus” e “My Life Is Murder”. Em um dos episódios da série, ela teve a oportunidade de contracenar novamente com a intérprete de Gabrielle.

Para comemorar o reencontro, Renée usou o seu perfil na época para compartilhar uma imagem ao lado da ex-colega de elenco e amiga fora das telinhas. Também apareceu na imagem a atriz Ebony Vagulans, que integrou o elenco de “My Life Is Murder“.

A produção acompanha a trajetória de uma investigadora particular chamada Alexa Crowe. Enquanto resolve crimes dos mais variados tipos, ela precisa lidar com suas frustrações pessoais e outros tipos de problemas.

O primeiro episódio foi ao ar em 17 de junho de 2019, e a série ganhou, ao todo, três temporadas e 30 episódios. Lawless interpretou a protagonista ao lado de outros nomes como Martin Henderson, Lindsay Farris, Bernard Curry e Joe Naufahu.

