Impossível resistir. Veja essa bebê super cabeluda, de 2 meses, que adora secar as madeixas. O vídeo dos papais orgulhosos mostrando o momento a cabeleira da neném viralizou com mais de 1,8 milhão de visualizações

Eles brincam que vão fazer chapinha, com o aparelho desligado, no cabelinho dela, enquanto a filhinha parece adorar a brincadeira, no frio do sul do país. “Dá para fazer rabinho”, disse o pai.

Os papais Thiago e Jessika Amaral se divertem com a super cabeluda Bella. E, definitivamente, a quantidade de cabelos da bebê, tão novinha, é o que mais chama a atenção.

Os vídeos

No vídeo que está viralizando, o pai segura a bebê enquanto a mãe administra o secador.

Antes de fazer a brincadeira, os pais consultaram a médica para verificar se poderiam usar o secador com a bebê.

Bastam 20 segundinhos para Bella demonstrar que adora o momento de brincadeira com os pais.

O primeiro vídeo mostrando a bebê super cabeluda foi há um mês, de lá para cá, os pais disseram que ela muito mudou.

“Como esse cabelo cresceu”, disse o pai, imitando a voz de bebê.

Reações dos internautas

Nas redes sociais, Thiago e Jessika receberam comentários positivos, mas algumas críticas.

Os papais explicaram que, antes de usar o secador na bebê super cabeluda, procuraram a pediatra.

“Fomos na nossa pediatra e como a Bella tem bastante cabelinho e aqui é muito frio no Sul, ela autorizou o secador a uma certa distância com temperatura média e secagem rapidinha, então se você tem ou tiver uma neném cabeludinha não tem problema”, afirmou Thiago.

Os seguidores brincaram com a situação. “Fiquei um tempão vendo se era um bebê reborn.”

Outra ficou admirada com a reação da bebê: “A menina estava tão quieta que pensei que era uma boneca”.

Assista ao vídeo da bebê super cabeluda de 2 meses que está viralizando: